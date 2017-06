Trump i tweet: WOW Comey er en der lækker

Comey mødte op torsdag op for at blive afhørt af en række senatorer.

Her gav han et billede af en præsident, der forsøgte at presse Comey til at droppe efterforskningen af Michael Flynn for forbindelser til Rusland.

Comey mente, at det brød traditionen om armslængde mellem præsidenten og FBI.

Trump gjorde Flynn til national sikkerhedsrådgiver, da han blev indsat som præsident i januar. Måneden efter blev han fyret, fordi han havde løjet over for vicepræsident Mike Pence om sine samtaler med russerne.

Comey har tidligere bekræftet, at FBI undersøger personer i Trumpkampagnen, som har haft forbindelser til Rusland.

Trump havde i løbet af fire måneder ni møder med Comey, enten ansigt til ansigt eller i telefonen.

Comey forklarede, at han følte sig usikker sammen med præsidenten og frygtede, at Trump var ved at presse ham til en byttehandel; At han droppede efterforskningen af Flynn til gengæld for, at han beholdt sit job som FBI-chef.

10. maj fortalte Trump journalister, at han havde fyret Comey.