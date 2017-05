Trump i Bruxelles: Tyskerne er meget, meget slemme

Trump brokkede sig på mødet over Tysklands store handelsoverskud.

At Donald Trump har et horn i siden på de succesfulde tyske bilfabrikanter blev nok engang demonstreret på et møde torsdag formiddag mellem EU-toppen og den amerikanske præsident.

Det skriver den tyske avis Der Spiegel, som har oplysningerne fra deltagere, der var med til mødet.

- Tyskerne er meget, meget slemme, sagde Trump.

- Se på de millioner af biler, de sælger i USA. Det vil vi stoppe, fortsatte han.

Men det ville EU-Kommissionens formand, Jean Claude-Juncker, ikke lade stå uimodsagt.

Juncker havde slået en venlig tone an på mødet, fortæller kilderne, men stemmeføringen var bestemt, da han fastslog, at "frihandel er godt for alle".

Ud over Juncker var EU-præsident Donald Tusk, formand for EU-Parlamentet Antonio Tajani og EU's udenrigschef, Federica Mogherini, blandt deltagerne.

Ifølge Süddeutsche Zeitung chokerede Trump og hans følge de europæiske deltagere med en forbavsende mangel på indsigt i handelspolitiske spørgsmål.

Tilsyneladende kom det eksempelvis som en overraskelse for gæsterne, at EU-landene kun indgår handelsaftaler i fællesskab og ikke enkeltvis.

Gary Cohn, der er Trumps økonomiske toprådgiver, skal således under samtalen have sagt, at mellem USA og Tyskland gælder der andre toldsatser end mellem USA og Belgien.

Før Cohn blev hentet ind i Det Hvide Hus, var han næstøverst i hierarkiet hos Goldman Sachs og spået en fremtid som absolut topchef i den internationale investeringsbank.

Trump har før buldret mod, at Tysklands eksport i årevis har været større end importen.

Få dage før han blev indsat som præsident, slog han i et interview med den tyske avis Der Bild fast, at han havde tænkt sig at påføre biler produceret i Mexico en høj importafgift, når de blev eksporteret til USA.

- Jeg vil fortælle BMW, at hvis de ønsker at bygge en fabrik i Mexico og sælge biler til USA uden en afgift på 35 procent, så kan de glemme det.

Trump har dog ikke handlet på sit løfte, men "siden da har truslen om en straftold svævet i luften", skriver Der Spiegel.

I modsætning til Tyskland har USA et stort underskud på samhandlen med andre lande.