Trump hylder Nato og stikker til Rusland forud for G20

Den amerikanske præsident er torsdag på besøg i Polen. Her kom han med en stærk opbakning til Nato ved at sige, at frie landes fælles forsvar er det bedste.

Præsident Donald Trump understreger i en tale, at USA og Europa står hinanden nær, og at Nato er mere end et forsvar. Samtidig stikker han til Rusland.

- USA har med ord og handlinger demonstreret dets støtte til artikel fem i alliancen, siger han.

Artiklen er den såkaldte musketered, der pålægger Nato-lande at betragte et angreb på et hvilket som helst Nato -land som et angreb på alle Nato -lande.

Han understreger, at Nato-alliancen ikke blot er et spørgsmål om at betale, men om vilje til at forsvare grundlæggende værdier.

- Det transatlantiske bånd mellem USA og Europa er på mange måder stærkere end nogensinde. Et stærkt Europa er en velsignelse til Vesten og verden, siger Trump.

I en hyldest til Polen siger Trump, at Polen er et symbol på håb, Europas geografiske hjerte, og at dets befolkning er Europas sjæl.

Trumps besøg i Warszawa, hvor den amerikanske leder torsdag mødtes med en række centraleuropæiske, baltiske og balkanske ledere, finder sted op til G20-topmødet i Hamburg.

Trump talte foran monumentet for de over 200.000 polske ofre for Warszawa-opstanden i 1944 mod den nazistiske besættelse.

Her roste han det polske mod gennem historiens mørkeste time og hyldede Polens fremkomst som europæisk magt.

Trump, som fik stående bifald fra de tusindvis af lyttere, siger, at USA er stærkt interesseret i at udbygge partnerskaber med Polen - navnlig på energiområdet.

Rusland er i dag den største leverandør af energi til EU, og Trump-administrationen er stærkt opsat på at få gjort europæerne mindre afhængige og mindre sårbare over for Rusland.

Trump sender også en hilsen til russerne om at stoppe med at blande sig i Ukraine og andre steder.

- Vi opfordrer Rusland til at stoppe de destabiliserende handlinger i Ukraine og indstille støtten til fjendtlige regimer i Syrien og Iran, siger præsidenten.

Polen modtog i sidst måned den største ladning af flydende amerikanske naturgas.