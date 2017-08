Trump holder alle muligheder i spil som svar til Nordkorea

- Verden har modtaget Nordkoreas seneste melding med et højt og tydeligt svar: Dette regime udviser en foragt for dets naboer, for alle medlemmer af FN og for selv de laveste standarder for acceptabel opførsel internationalt, siger Donald Trump ifølge nyhedsbureauet dpa.

Styrets "truende og destabiliserende handlinger" tjener kun til at isolere landet yderligere, siger præsidenten.

En talskvinde i Kinas udenrigsministerium har tirsdag i en appel om dialog sagt, at det ikke nytter noget at lægge pres på Nordkorea. Sanktioner er heller ikke vejen frem, lyder det fra Beijing. Dialog er svaret.

Det er første gang siden 2009, at Nordkorea har affyret et missil over japansk territorium, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Missilet styrtede i vandet 1180 kilometer øst fra Cape Erimo, der ligger på den japanske ø Hokkaido.

Missilet fløj 2700 kilometer, og det nåede en højde på 550 kilometer.