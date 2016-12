Trump har haft en god samtale med Obama om magtskifte

Trump har dog tidligere udsendt et tweet om, at overgangsperioden i Washington ikke går godt.

- Min stab og hans stab taler godt sammen, og jeg taler godt med ham, siger Trump.

Mar-a-Lago er et nationalt historisk monument, som blev opført fra 1924 til 1927 med henblik på at blive et vinterferiested for amerikanske præsidenter.

Ejendommen, som for øjeblikket ejes af Trump, har 126 værelser og omfatter em eksklusiv klub. Trump-familien har et privat område, som er adskilt fra det øvrige Mar-a-Lago.

Siden præsidentvalget 8. november, har Trump og Obama forsøgt at skubbe politiske uoverensstemmelser i baggrunden til fordel for en forenet facade.

Men i en Twitter-tirade fra Mar-a-Lago langede den 70-årige Trump hårdt ud efter Obama forud for de to mænds telefonsamtale.

"Jeg gør mit bedste for at overhøre de mange hårde og konfliktskabende udtalelser og forhindringer fra Obama", hedder det i et tweet fra Trump efterfulgt af endnu et med ordene:

"Jeg troede, at det skulle være en glat og smidig magtoverdragelse, men NEJ!"

Senere ændrede Trump totalt tonen i sine tweets, og det hedder sig nu, at "overgangen går meget, meget glat."

- Vi talte om det og smilede af det. Ingen kommer nogensinde til at høre, hvad vi sagde, fordi vi kommer aldrig til at gå imod hinanden, siger han.

En talsmand for Det Hvide Hus, Eric Schultz, siger, at telefonsamtalen mellem præsidenten og hans efterfølger var "positiv og fokuseret på at få sikret et glat og effektivt magtskifte."

Talsmanden siger, at Trump og Obama vil være i stadig kontakt i de kommende uger.

Trump indsættes i Det Hvide Hus den 20. januar.