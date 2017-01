Send til din ven. X Artiklen: Trump giver militæret 30 dage til ny plan for at besejre IS Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trump giver militæret 30 dage til ny plan for at besejre IS

Ordren fra Trump kan betyde, at flere amerikanske styrker skal sættes ind i Irak og Syrien i kampen mod IS.

Verden - 29. januar 2017 kl. 04:09 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

USA's præsident, Donald Trump, har lørdag lokal tid underskrevet en bekendtgørelse, der giver det amerikanske militær 30 dage til at udtænke en plan for, hvordan Islamisk Stat (IS) "besejres". Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

At besejre den militante gruppe - eller "to knock the hell out of ISIS" (en anden forkortelse for Islamisk Stat, red.), som han selv har formuleret det - var et af Trumps løfter under efterårets valgkamp. Trump har gentagne gange hånet og kritiseret det ifølge ham sløve tempo i hans forgænger, Barack Obamas, fremskridt i kampen mod de ekstremistiske krigere. Donald Trumps ordre, der opfordrer til en "omfattende strategi og plan for IS' nederlag", betyder angiveligt flere amerikanske styrker og militært materiel i Irak og Syrien. Det skriver nyhedsbureauet AFP.