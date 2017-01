Graffiti på det nuværende grænsehegn i Tijuana, Mexico. Onsdag underskrev Trump et dekret om at bygge den omstridte mur langs grænsen.

Trump giver Mexicos præsident ultimatum i strid om mur

Hvis Mexico ikke vil betale for grænsemuren, er det bedre at aflyse næste uges planlagte møde, mener Trump.

- Hvis Mexico ikke er villig til at betale for den hårdt tiltrængte mur, vil det være bedre at aflyse det kommende møde, skriver Trump på Twitter.

Hvis Mexico afviser at betale for den mur, som USA's præsident, Donald Trump, vil opføre langs med grænsen mellem de to lande, bliver et planlagt møde mellem de to landes præsidenter muligvis aflyst.

- USA har et handelsunderskud på 60 milliarder dollar med Mexico. Det har været en ensidig aftale fra Naftas start med et stort antal job og virksomheder, der er gået tabt, tilføjer Trump.

Det var ikke umiddelbart muligt at få en uddybende kommentar fra Det Hvide Hus, skriver Reuters.

For få dage siden sagde den nye præsident, at han vil genforhandle Nafta-handelsaftalen mellem Mexico, USA og Canada. Trump har betegnet den som en elendig aftale for USA.

Trumps mexicanske kollega, Enrique Peña Nieto, skal efter planen besøge den nye amerikanske præsident i Det Hvide Hus på tirsdag.

Peña Nieto har flere gange afvist, at Mexico vil betale, hvad det koster at bygge muren.

I forvejen var han under pres fra den hjemlige opposition for at droppe det planlagte møde i protest mod Trumps mur.

Onsdag underskrev Trump et dekret, der sætter hans formentlig mest omstridte valgløfte i gang. Står til den amerikanske præsident, vil de første byggesten til den fysiske grænsebarriere blive lagt inden for få måneder.

Det fik onsdag aften lokal tid præsident Peña Nieto til at gå på tv og kræve, at Trump udviser respekt for Mexico.

- Jeg beklager og fordømmer USA's beslutning om at fortsætte byggeriet af en mur, som i årevis har splittet os i stedet for at samle os, sagde den mexicanske præsident.

- Jeg har sagt det igen og igen: Mexico vil ikke betale for nogen mur, fastslog han.

Opførelsen af en mur er en del af Trumps større plan om at dæmme op for ulovlig indvandring til USA.