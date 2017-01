I flere måneder havde indianere og aktivister slået lejr i North Dakota for at protestere mod den omstridte olierørledning Dakota Access. Nu vil Trump genoptage projektet.

Trump genopliver omstridte olieprojekter

Trump har tirsdag underskrevet to dekreter, som genopliver projekterne Keystone XL og Dakota Access. Begge er tidligere blevet stoppet af miljøhensyn.

USA's præsident, Donald Trump, har tirsdag godkendt det fortsatte byggeri af to omstridte olierørledninger.

Præsidenten siger imidlertid, at begge aftaler kan blive nødvendige at genforhandle.

- Den er genstand for en genforhandling af betingelserne fra vores side, siger Trump om Keystone XL-projektet.

- Vi vil genforhandle nogle af betingelserne, og hvis de vil, kan vi se, om vi kan få bygget den rørledning, siger præsidenten ifølge AFP.

I flere måneder har indianere og miljøforkæmpere i North Dakota protesteret mod Dakota Access-rørledningen. Den skal transportere råolie herfra, gennem Midtvesten og videre til den amerikanske golfkyst.

Projektet blev stoppet i december, da de amerikanske ingeniørtropper (Usace) nægtede at give en endelig godkendelse.

Trumps forgænger på præsidentposten, Barack Obama, beordrede i 2015 den anden meget omstridte rørledning, Keystone XL, stoppet.

Det skete, efter at miljøforkæmpere havde protesteret mod projektet i over syv år.

Miljøorganisationer frygter, at de to olieprojekter vil medføre en markant øget risiko for lækager, som kan skade miljøet.

Det er ikke uventet, at den nye præsident nu vil genoplive de to projekter, som Obama stoppede med dekreter.

Trump har inden sin indsættelse rettet en skarp kritik mod sin forgænger for at have bremset Keystone XL og Dakota Access.