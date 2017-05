Trump fyrer FBI-chef for håndtering af Clintons e-mail-sag

Det oplyser Det Hvide Hus sent tirsdag aften dansk tid i en erklæring.

I et opsigelsesbrev, som flere medier har offentliggjort, skriver Trump til Comey, at "du er ikke i stand til effektivt at lede" FBI.

- Det er helt afgørende, at vi finder en ny leder for FBI, der kan genskabe offentlighedens tillid til dets vigtige mission med at håndhæve loven, hedder det i brevet.

Comey har været en central skikkelse i kontroversen om forhenværende præsidentkandidat Hillary Clintons brug af en privat server til e-mails i sin tid som udenrigsminister under Barack Obama.

Og det er Comeys håndtering af den sag, der koster ham jobbet.

FBI skulle undersøge, om Clinton ved at anvende en privat server havde kompromitteret den nationale sikkerhed.

I juli 2016 meddelte Comey, at sagen burde lukkes.

Men bare 11 dage før præsidentvalget 8. november meddelte Comey, at han havde besluttet at genåbne efterforskningen af Clinton, fordi en ny bunke e-mails var dukket op.

Den beslutning, mener mange demokrater, kostede Hillary Clinton sejren, fordi den medførte en negativ mediedækning af hende, og timingen havde indflydelse på valghandlingen.

Vicejustitsminister Rod Rosenstein fastslår i en indstilling til sin chef, Jeff Sessions, at han "ikke kan forsvare" Comeys håndtering af serversagen.

Og det har Trump reageret på.

- Jeg har accepteret deres anbefaling, og du er hermed med omgående virkning afskediget, skriver Trump til Comey.

Hillary Clinton har flere gange direkte givet Comey skylden for, at hun tabte kampen om Det Hvide Hus til Trump.

- Jeg var ved at vinde, indtil en kombination af James Comeys brev 28. oktober og russiske læk rejste tvivl hos mennesker, der ville stemme på mig, men blev skræmt væk, sagde Clinton under en velgørenhedsmiddag i New York i sidste uge.