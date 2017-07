Trump forudser lys fremtid for fratrådt pressetalsmand

Efter alt at dømme bærer præsident Donald Trump ikke nag over, at hans pressetalsmand i Det Hvide Hus, Sean Spicer, fredag formiddag amerikansk tid valgte at sige op.

Ifølge The New York Times var Sean Spicer tilsyneladende uenig i Donald Trumps udvælgelse af den 52-årige finansmand Anthony Scaramucci som ny kommunikationschef i Det Hvide Hus.

Trump tilbød fredag klokken ti jobbet til Scaramucci, mens han bad 45-årige Spicer om at blive.

Men ifølge The New York Times sagde Spicer til Trump, at han mente, at valget af Scaramucci var en stor fejltagelse og sagde sit job op.

Efterfølgende skrev Sean Spicer på Twitter, at det har været en ære at arbejde med Trump.

- Det har været en ære og et privilegium at tjene præsidenten og dette fantastiske land. Jeg vil fortsætte mit arbejde august med, skrev han.

Anthony Scaramucci kommer til at erstatte Mike Dubke, der sagde op i maj. Siden Dubkes afgang har Sean Spicer ifølge britiske BBC passet begge job.

De seneste uger har Sean Spicers næstkommanderende, Sarah Huckabee Sanders, stået for de daglige briefinger, som oftest har været holdt uden tv-kameraer.

Anthony Scaramucci meddelte på sit første pressemøde fredag, at Sarah Huckabee Sanders er forfremmet og bliver ny pressetalsmand for præsident Donald Trump i stedet for Sean Spicer.

Spicer har været pressetalsmand for Det Hvide Hus, siden Trump blev taget i ed som præsident 20. januar i år.