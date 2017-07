Trump fortryder ansættelsen af justitsminister Sessions

I et interview med New York Times siger den amerikanske præsident, at han for et halvt år siden aldrig havde peget på den 70-årige senator fra Alabama, hvis han havde vidst, hvad han kunne finde på.

Utilfredsheden bunder i Jeff Sessions' beslutning om at erklære sig inhabil i en undersøgelse af mulige forbindelser mellem Trumps valghold og Rusland.

- Sessions skulle aldrig have erklæret sig inhabil, og hvis han ville gøre det, så skulle han have orienteret mig, før han tog imod jobbet, og så havde jeg valgt en anden, siger Trump til avisen.

Præsidenten understreger, at han virkelig ikke bryder sig om Sessions' håndtering af sagen.

- Det er ekstremt uretfærdigt - for at bruge et mildt ord - over for præsidenten, siger Trump.

I marts erklærede justitsministeren sig inhabil i eventuelle undersøgelser, der vedrører Rusland og Trumps kampagnehold.

Ved samme lejlighed bedyrede han, at han ikke har haft møder med russiske embedsmænd om Trumps valgkampagne.

Beslutningen om at stille sig på sidelinjen blev truffet på anbefaling fra medarbejdere i ministeriet, lød hans forklaring dengang.

Rusland mistænkes for at have forsøgt at blande sig i den amerikanske valgkamp i efteråret til fordel for Donald Trump.

Under høringen i Senatet før sin ansættelse fortalte Jeff Sessions ikke noget om, at han sidste år havde holdt møder med Ruslands ambassadør.

Justitsministeren har ikke ønsket at kommentere Donald Trumps seneste udtalelse.

Amerikanske medier har tidligere løbet med rygter om, at justitsministeren har tilbudt at trække sig på grund af Trumps utilfredshed over netop Rusland-sagen.

I interviewet med New York Times afslører Trump også, at hans ekstra middagsmøde i juni med Ruslands præsident, Vladimir Putin, i Hamburg varede 15 minutter.

Det var ifølge præsidenten en udveksling af almindeligheder i en venlig stemning. Mødet har været meget diskuteret, fordi det først i denne uge blev bekræftet af Det Hvide Hus, at mødet faktisk fandt sted.