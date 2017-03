Trump forsvarer udskældt minister efter falske udsagn

Den amerikanske justitsminister, Jeff Sessions, bliver kraftigt kritiseret for at tale usandt under høring.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, anklager Demokraterne for at føre an i en "heksejagt" på justitsminister Jeff Sessions.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Sessions er under hård beskydning fra især sine politiske modstandere, efter at det er kommet frem, at han har holdt møder med en russisk topdiplomat under valgkampen - stik imod hvad han sagde under sin høring i Senatet i januar, før han blev udnævnt til justitsminister.