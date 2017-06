Trump foreslår selvfinansierende solcellemur mod Mexico

Foran tusindvis af tilhængere i byen Cedar Rapids lovede Donald Trump blandt andet, at han nok skal få finansieringen af sin grænsemur mod Mexico på plads.

For første gang siden han tiltrådte som amerikansk præsident 20. januar, var Donald Trump onsdag aften lokal tid tilbage i delstaten Iowa.

- Vi overvejer at bygge muren med solceller. Det er en temmelig god idé, ikke? Det er min idé, siger han.

Solceller langs muren er ifølge medierapporter blandt de forslag, som er blevet sendt ind af virksomheder til USA's ministerium for national sikkerhed.

Det er angiveligt en forretningsmand fra Las Vegas ved navn Tom Gleason, der har indsendt forslaget om solceller.

- En solcellemur vil skabe energi og betale for sig selv, siger Trump.

- Det betyder, at Mexico vil skulle betale langt færre penge for at bygge den, joker han.

Samtidig påpeger han, at solcellerne vil gøre muren "smuk".

- Vi vil helt sikkert bygge en mur. Vi er nødt til at stoppe stofferne i at strømme ind, siger han.

Grænsemuren var et centralt element i Donald Trumps valgkamp sidste år. Men der har været problemer med at indfri løftet, siden rigmanden blev valgt som præsident.

Trump har hele tiden sagt, at Mexico skal betale for muren, men det har mexicanerne blankt afvist.

Grænsen mellem USA og Mexico er omkring 3100 kilometer lang.

Der er allerede opsat hegn på cirka 1100 kilometer af strækningen. Resten er enten åben for overgang, umulig at krydse eller umulig at bygge på.

Donald Trump har tidligere sagt, at hans grænsemur vil strække sig over 1600 kilometer.

Under pres fra demokrater har den amerikanske kongres indtil videre afvist at forpligte sig til projektet, idet det ikke har kunnet lade sig gøre at nå til enighed om finansieringen.

Den egentlige kamp om finansieringen begynder til oktober, når forhandlingerne om budgettet for 2018 begynder for alvor.