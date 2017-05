Trump følte stort pres fra Comeys Rusland-undersøgelse

Det har USA's præsident, Donald Trump, ifølge avisen The New York Times udtalt til russiske embedsmænd under et besøg i Det Hvide Hus.

Da Donald Trump havde fyret ham, var det en lettelse for præsidenten.

- Jeg var under et stort pres på grund af Rusland. Det er væk, sagde han ifølge avisen, der har fået fingrene i et referat fra mødet.

Referatet er baseret på noter fra Det Ovale Værelse i Det Hvide Hus.

Kommentaren om Rusland henviser formentlig til en igangværende undersøgelse af Ruslands indblanding i det amerikanske præsidentvalg - og et muligt samarbejde med Trumps kampagne.

Det var James Comey, der stod i spidsen af undersøgelsen.

Den tidligere FBI-chef har blandt andet skrevet i et memo, at Trump havde bedt ham afslutte en undersøgelse af præsidentens fyrede nationale sikkerhedsrådgiver, Michael Flynn.

Memoet er et af mange, som James Comey ifølge avisen skrev for at kunne dokumentere, at præsidenten udsatte ham for pres i forbindelse med FBI's undersøgelse af Ruslands indblanding i sidste års præsidentvalg.

Efter afskedigelsen, som fandt sted dagen inden mødet med russerne, er en ny særlig anklager blevet udpeget til at lede undersøgelsen.

Det har fået Donald Trump til at påstå, at han er udsat for en heksejagt.

Midt i al postyret ligger opbakningen til præsidenten på det laveste niveau siden indsættelsen i januar.

Det viser en Ipsos-meningsmåling, skriver nyhedsbureauet Reuters.

38 procent af det amerikanske vælgere støtter præsidenten.