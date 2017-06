Trump føler sig renset af fyret FBI-chefs vidneudsagn

- Præsidenten føler, at han har fået komplet og fuldstændig oprejsning. Han er ivrig efter at fortsætte med sin dagsorden, siger Trumps advokat Marc Kasowitz i en meddelelse.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge meddelelsen er Donald Trump glad for, at James Comey "endelig offentligt har bekræftet, at præsidenten ikke var en del af Ruslands-efterforskningen", lyder det fra Marc Kasowitz.

James Comey afleverede onsdag et nedskrevet vidneudsagn for høringen i Senatet.

Vidneudsagnene understøtter beskyldninger mod Trump om, at præsidenten forsøgte at påvirke undersøgelser omkring den daværende nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn.

Comey siger også i udsagnene, at Trump i et telefonopkald 30. marts spurgte ham om, hvad der kunne gøres for at få mindsket intensiteten omkring en efterforskning af Trump-lejrens påståede relationer til Rusland.

Præsidenten sagde også ifølge den tidligere FBI-chef, at han forventede loyalitet fra Comey.

- Jeg har brug for loyalitet. Jeg forventer loyalitet, skal Trump have sagt i forbindelse med drøftelser om, hvorvidt Comey ville fortsætte som FBI's direktør.