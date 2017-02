Trump fejer påstand om sort side af Putin af bordet

Donald Trump fastslår i tv-interview, at USA står sig bedst ved at være på god fod med Rusland.

TV-stationen offentliggjorde lørdag uddrag af samtalen mellem Trump og værten Bill O'Reilly.

- Jeg respekterer Putin, siger han og fortsætter:

- Vil jeg gå godt i spænd med ham? Jeg har ingen anelse. Det er meget muligt, at jeg ikke vil, fortsætter Trump.

Trump har tidligere udtalt sig i positive vendinger om Ruslands præsident.

I interviewet gør han det klart, at USA står sig bedst ved at være på god fod med Rusland.

- Det er bedre at have et godt forhold til Rusland end ikke. Og hvis Rusland hjælper os i kampen mod Isil (Islamisk Stat, red.), som er en stor kamp, og mod islamisk terror over hele verden, så er det en god ting, siger Trump.

- Men Putin er en drabsmand, bryder tv-vært O'Reilly ind.

Men den beskrivelse fejer Trump til side med en bemærkning om, at dem er der mange er.

- Vi har masser af drabsmænd. Hvad synes du? Er vores land uskyldigt, siger Trump.

Klippet bliver derefter afbrudt, før han når at uddybe svaret.

De to præsidenter talte sammen i telefon for en uge siden. Angiveligt forløb samtalen mere gnidningsfrit, end andre samtaler Trump har haft med statsledere.

For få dage siden afbrød Trump ifølge amerikanske og australske medier i vrede en samtale med Australiens premierminister, Malcolm Turnbull.

Begge har dog afvist, at Trump skulle have smidt røret på.

At Putin indirekte skulle stå bag drab på politiske modstandere og kritiske journalister, har før været oppe at vende, når Trump er blevet udfrittet om sit syn på Ruslands førstemand, skriver The Guardian.

Og ifølge den britiske avis har Trump altid svaret undvigende.