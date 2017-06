Trump er villig til at vidne under ed om Comey-samtaler

Præsident Donald Trump er villig til under ed at fortælle om sine samtaler med den tidligere FBI-chef James Comey.

Trump modsiger Comeys forklaring i Kongressen torsdag om, at Trump skulle have givet udtryk for, at han håbede, at Comey ville droppe FBI's efterforskning af den fyrede nationale sikkerhedsrådgiver, Michael Flynn.

- Det sagde jeg ikke, svarer Trump på et spørgsmål ved fredagens pressemøde uden for Det Hvide Hus.

På spørgsmålet om, hvorvidt Trump vil være villig til at fortælle sin side af sagen under ed, svarer præsidenten:

- 100 procent.

Flynn blev fyret efter at have talt usandt om sin kontakt med den russiske ambassadør Sergej Kisljak til vicepræsident Mike Pence.

Torsdag afgav Comey under ed forklaring i Senatets efterretningsudvalg.

Trump fastholder, at Comey har løjet om visse ting.

Præsidenten afviser ligeledes, at han skulle have krævet, at Comey var loyal over for ham.

Ved fredagens pressemøde afviser han at sige, om hans samtaler med Comey, der fandt sted under fire øjne, blev optaget. Det skriver nyhedsbureauet AP.