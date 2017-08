Trump er klar til at handle på alle trusler fra Nordkorea

USA's præsident, Donald Trump, har i en telefonsamtale med Japans premierminister, Shinzo Abe, sagt, at USA "er klar til at reagere på alle nordkoreanske trusler og aktioner mod USA og dets allierede Sydkorea og Japan".

Det fremgår af en meddelelse fra Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I samtalen blev Trump og Abe enige om, at Nordkoreas missilaffyringer skal stoppes.

- Gennem et godt partnerskab mellem Japan og USA og samarbejde med Kina, Rusland og det internationale samfund er vi blevet enige om, at vores topprioritet er at sikre, at Nordkorea ikke affyrer flere missiler, siger Shinzo Abe.

Han tilføjer, at han bifalder præsident Trumps forpligtelse til at sikre stabilitet i regionen. Det sker på et tidspunkt, hvor Nordkorea har intensiveret provokationerne mod både USA og dets allierede.

Nordkorea har truet med at sende missiler mod den amerikanske stillehavsø Guam. Det er sket midt i en eskalerende ordkrig mellem præsident Trump og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.

Jong-un er blevet orienteret om detaljerne for et eventuelt kommende angreb af sin hær. Han har dog valgt at afvente USA's aktioner.

Den amerikanske forsvarsminister, James Mattis, understreger, at USA er klar til en væbnet konflikt, hvis Nordkorea angriber Guam.

- Det kan udvikle sig til krig meget hurtigt. Hvis de skyder mod USA, så er kampen i gang, sagde James Mattis mandag på en pressebriefing.

Mattis ønsker dog ifølge forsvarsministeriets udskift fra briefingen ikke at oplyse, præcist hvordan USA vil forholde sig i tilfælde af et angreb.

- Jeg har brug for en vis form for tvetydighed, da jeg ikke vil fortælle dem (nordkoreanerne, red.), hvad jeg vil gøre i alle tænkelige situationer, siger ministeren.