Trump efterlader europæiske ledere desorienterede

Den amerikanske leders uforudsigelige stil og politik har efterladt mange overraskende og forvirrede. Navnligt efter Trumps tale i Bruxelles, hvor han meget ligefremt beskyldte 23 af de 28 Nato-lande for at udnytte amerikanske skatteborgere, fordi de ikke betaler deres fulde andel til Nato.

Under møder med EU-ledere virkede det til tider, som om Trump havde begrænset indsigt i EU's indre marked, og der var mest opmærksomhed omkring hans udtalelse om tyskerne, som han kaldte "meget, meget slemme" på grund af landets handelsoverskud over for USA, lyder det.

EU-diplomater er usikre på, hvorvidt den amerikanske leder var dårligt briefet, eller om han var ude af stand til at tage imod en kompleks briefing eller om han fuldt bevidst førte en form for megafondiplomati for at vise, at hans motto "Amerika først" skal tages alvorligt.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger, at Donald Trump er pragmatisk, og han mener, at den amerikanske præsident ønsker at gøre fremskridt.

- En af de største succes'er på G7-mødet var Trumps intention om at gøre fremskridt sammen med os, siger han.

Julianne Smith fra den amerikanske tænketank Cnas siger, at Trump på topmødet fastholdt en "strategisk ambivalens" over for det europæiske allierede.

- Vi har fået den forståelse, at det er det redskab, som Trump-administrationen ønsker at bruge over for dets modparter. For de allierede på det europæiske kontinent skaber det ekstrem usikkerhed, siger hun.

En anden ekspert på USA's udenrigspolitik, Derek Chollet fra den tidligere Obama-administration, siger, at det ikke er noget tilfælde, at stemningen omkring Trumps rundrejse "blev ændret dramatisk", da han forlod Mellemøsten.

- For første gang ser vi en amerikansk præsident, som er mere hjemme blandt arabiske monarker end blandt demokratiske europæiske allierede, skriver Chollet i tidsskriftet Foreign Policy.