Trump dropper G20-klimamøde til fordel for Putin

USA's præsident, Donald Trump, dropper fredag G20-ledernes planlagte snak om klima for i stedet at møde den russiske præsident, Vladimir Putin.

G20-mødet med klima på dagsordenen går i gang klokken 15.30, mens Putin og Trump ventes at drøfte en række emner alene et kvarter senere, klokken 15.45.

Det er første gang, at de to ledere formelt mødes ansigt til ansigt med Trump som præsident. De har fredag trykket hånd i forbindelse med åbningen af G20-topmødet.

Trump og Putins møde vil formentlig vare imellem en halv og en hel time.

Klima har ellers været et af de emner, som resten af G20-landenes ledere har set frem til at diskutere med Donald Trump.

Han lagde sig ud med store dele af verden, da han for en måned siden besluttede, at USA ikke længere skal være med i den historiske klimaaftale, der blev indgået på et FN-møde i Paris i 2015.

Aftalen var historisk, da verdens lande for første gang blev enige om, at klimaet skal reddes ved at begrænse udledningen af drivhusgasser.

G20-mødet er første lejlighed for de 19 andre deltagere til sammen at fordømme den amerikanske beslutning. Det ser dog ikke ud til at blive muligt på selve mødet om klimaudfordringen.

Storbritanniens premierminister, Theresa May, har dog så sent som fredag gentaget, at G20-gruppen vil opfordre Trump til at melde USA ind under klimaaftalens fane igen.

Mange øjne er rettet mod Trumps og Putins møde fredag. En af årsagerne er, at lederne mødes på et tidspunkt, hvor der i USA er stor fokus på beskyldninger om, at Rusland blandede sig i USA's valgkamp sidste år.

Det er dog ikke sikkert, at temaet vil komme op at vende.

Den politiske ledelse i Kreml har ifølge Tass oplyst, at Vladimir Putin på mødet med Donald Trump blandt andet vil forklare sit syn på konflikterne i Syrien og Ukraine.