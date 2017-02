Usikkerheden omkring præsident Donald Trumps politik smitter af på EU-Kommissionens evne til at lave en sikker prognose for europæisk økonomi i år og næste år.

Trump, brexit og valg skaber uro om europæisk økonomi

Det ser rigtig lovende ud for europæisk økonomi. Men EU-Kommissionen synes, det er svært at lave prognoser nu.

Det skyldes kombinationen af usikkerhed omkring den nye amerikanske administrations intentioner, om udfaldet af valg i blandt andet Frankrig og Tyskland og om de kommende brexit-forhandlinger med Storbritannien.

Det kan gå både bedre og værre end den overordnede trend i kommissionens skøn.

Men EU-Kommissionens næstformand med ansvar for euroen, Valdis Dombrovskis, konstaterer, at der er større risiko for, at det går værre. Og derfor er der grund til stadig at holde økonomien i stramme tøjler.

- Den økonomiske genrejsning i Europa fortsætter for femte år i træk. Men i disse usikre tider er det vigtigt, at europæiske økonomier bliver ved med at være konkurrencedygtige og i stand til at tilpasse sig ændrede betingelser, siger Dombrovskis i en pressemeddelelse.

Han opfordrer derfor til, at eurolandene bliver ved med at gennemføre strukturreformer og sikre, at alle grupper i samfundet får del i den forbedrede økonomi.

- Lande med højt underskud og stor gæld må fortsat arbejde for at bringe dem ned, så de bliver mere modstandsdygtige over for økonomiske chok, siger Dombrovskis.