Præsident Donald Trump mener, at hans forgænger på posten har været involveret i at sørge for læk og demonstrationer. Det siger han i et interview med tv-kanalen Fox News. (Arkivfoto) Foto: Scanpix/Brendan Smialowski

Trump beskylder Obama for at have hevet i trådene ved læk

Demonstrationer og læk fra Det Hvide Hus har været orkestreret af Barack Obama, mener præsident Trump.

Verden - 28. februar 2017 kl. 10:26 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den amerikanske præsident, Donald Trump, beskylder Barack Obama for at have haft en finger med i spillet, når det kommer til massive demonstrationer mod Trump og læk fra Det Hvide Hus. Det siger Trump i et interview med tv-stationen Fox News.

Hele interviewet vil blive vist på kanalen omkring middag dansk tid. Et klip fra programmet er dog allerede lagt på internettet og viser Trump svare på spørgsmålet om Obamas rolle i lækager og protester. - Jeg tror, at præsident Obama står bag det, for hans folk står helt klart bag det. Og nogle læk kommer formentlig fra den gruppe, hvilket er alvorligt, når det kommer til national sikkerhed, siger Trump. - Men sådan er politik, og det vil nok fortsætte sådan, siger han videre og tilføjer, at man aldrig ved, hvad der sker i kulisserne. Også demonstrationer i adskillige storbyer, i lufthavne og ved rådhuse skal Barack Obama have trukket i trådene for at få til at ske, mener Trump. Der er ingen beviser for, at den tidligere præsident skulle have haft en finger med i spillet ved hverken læk eller protester, skriver avisen The Guardian. Donald Trump fremlægger heller ikke selv beviser for påstanden i løbet af interviewet, der er lavet til programmet "Fox and Friends". Også tidligere på måneden lød det fra Trump, at hans samtaler i telefonen med lederne af Mexico og Australien blev kendt i offentligheden efter læk fra "Obama-folk". Det skriver CNN på sin hjemmeside. Tirsdag aften holder Donald Trump tale for Kongressen. Fokus ventes at være på økonomi, national sikkerhed og den amerikanske ånd, skriver dpa.