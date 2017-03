Send til din ven. X Artiklen: Trump beskylder Obama for at have aflyttet ham før valg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trump beskylder Obama for at have aflyttet ham før valg

Verden - 04. marts 2017 kl. 12:55 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den amerikanske præsident, Donald Trump, beskylder på Twitter sin forgænger, Barack Obama, for at have aflyttet Trumps hovedkontor forud for præsidentvalget.