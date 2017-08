Trump benåder kontroversiel eks-sherif fra Arizona

Den tidligere sherif er blevet dømt for, at han med vilje har set bort fra en dommers ordre i en integrationssag.

Arpaio, der er en kendt kritiker af illegal indvandring, er en kendt skikkelse i USA. Han kalder sig "Amerikas sejeste sherif".

Det Hvide Hus oplyser, at den nu 85-årige Arpaio, der tjente i Maricopa County i delstaten Arizona, er en "værdig kandidat" til at opnå en præsidentiel benådning.

Trumps benådning kommer, få dage efter at præsidenten stærkt antydede, at han ville give den tidligere sherif straffritagelse.

- Blev sherif Joe dømt for at udføre sit job?, spurgte Trump retorisk under et vælgermøde i Phoenix, Arizona.

- Jeg vil gerne komme med en forudsigelse. Jeg tror, at Joe nok skal klare sig, sagde præsidenten.

Arpaio, der allerede under valgkampen i 2016 blev en aktiv medspiller under Donald Trumps præsidentkampagne, blev dømt for at se bort fra, at en domstol havde bedt ham om at stoppe en ulovlig patruljering i Arizona.

Patruljeringen gik primært ud over immigranter, der når som helst kunne blive bedt om at vise id.

I meddelelsen fredag aften lokal tid skriver Det Hvide Hus, at Arpaio "igennem hele sit virke har dedikeret sig til at at beskytte offentligheden mod den landeplage, som kriminalitet og illegal integration er".

- Sherif Joe Arpaio er nu 85 år gammel, og efter at have tjent folket forbilledligt i mere end 50 år, er han en værdig kandidat til at blive benådet, skriver Det Hvide Hus.

Arpaio blev 31. juli dømt for sin forseelse. Hans strafudmåling skulle have fundet sted 5. oktober, hvor han stod til en maksimumstraf på seks måneders fængsel og en bøde.