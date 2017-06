Trump bekymret for at Rusland måske blandede sig i valg

Han afviser samtidig, at præsidenten har planer om at fyre den særlige anklager Robert Mueller, som efterforsker en mulig forbindelse mellem Trump-kampagnen og Rusland.

Præsident Donald Trump er bekymret for, at Rusland eller et andet land måske har blandet sig i det amerikanske valg sidste år.

Spicer siger, at USA har "normale" diplomatiske forbindelser med Rusland. Han betoner også, at USA har et ønske om at arbejde sammen med Rusland, hvor det er muligt.

Han vil ikke udelukke, at Trump vil holde et separat møde med Ruslands præsident, Vladimir Putin, når de begge om to uger deltager i et G20-topmøde i Hamburg.