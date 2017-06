Trump beder verden om at lægge den politiske korrekthed

USA's præsident, Donald Trump, opfordrer efter det seneste attentat i London verden til at holde op med at være "politisk korrekt".

- Vi må holde op med at være politisk korrekte og se at komme til sagen med at skabe sikkerhed for vort folk. Hvis vi ikke bliver smarte, bliver det kun værre, skriver han.

- USA vil gøre alt, hvad det kan, for at hjælpe London og UK, hedder det i et andet tweet.

Donald Trump har desuden gentaget sit synspunkt om, at der bør indføres indrejseforbud for statsborgere fra flere udvalgte muslimske lande.

- Vi må blive smarte, årvågne og barske. Domstolene må give os vore rettigheder tilbage. Vi må have indrejseforbuddet som et ekstra sikkerhedsniveau.

Syv mennesker blev dræbt sent lørdag aften i London, mens 48 blev såret, da tre mænd gennemførte et attentat på London Bridge og det nærliggende forlystelseskvarter Borough Market.

De tre mænd brugte bilen til at torpedere fodgængere, hvorefter de ifølge vidner sprang ud af køretøjet og stak tilfældige mennesker med knive.

Politiet skød og dræbte de tre mænd.