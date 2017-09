Trump beder om milliarder af dollar til orkanofre

Det oplyser Mick Mulvaney, der er budgetdirektør i Det Hvide Hus.

Beløbet svarer til 49,3 milliarder kroner.

Uvejret har især i delstaten Texas forårsaget store oversvømmelser og ødelæggelser, som skønnes at kunne beløbe sig til et højt, tocifret milliardbeløb i dollar.

Anmodningen ventes at blive godkendt hurtigt af lovgiverne i Kongressen, skriver nyhedsbureauet AP.

Republikanerne i Repræsentanternes Hus har tidligere signaleret, at de er villige til at reagere hurtigt for at få hjælp ud til de områder, der er hårdest ramt af Harvey.

Det vil kræve meget større midler at rette op på de massive ødelæggelser efter orkanen, men den indledende hjælpepakke vil sikre, at der er penge til de næste adskillige ugers oprydning og hjælpearbejde.

Texas' Guvernør, Greg Abbott, siger, at staten får brug for mere end 125 milliarder dollar - svarende til cirka 783,6 milliarder kroner.

Ifølge USA's nationale vejrtjeneste risikerer floden Neches, der strømmer ind i Beaumont i Texas, at løbe et godt stykke over sine bredder lørdag.

- Den (Neches, red.) er omkring 2,1 meter over rekorden, og den vil fortsætte med at ligge lige så højt eller være næsten lige så høj i omkring en uge. Oversvømmelsen udgør stadig en trussel, siger Greg Abbott.

Selv om vandstanden i mange områder er faldet, har Houstons borgmester, Sylvester Turner, også opfordret til frivillige evakueringer i byens vestlige del.

Donald Trump planlægger at besøge det oversvømmede område for anden gang lørdag.

Flere end en millioner mennesker er påvirket af orkanen, og 50 frygtes døde.