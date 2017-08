Trump beder Kongressen om milliarder til hjælp efter Harvey

Ifølge embedsmanden vil forslaget sikre, at der er penge nok til at begynde det langvarige arbejde med at rydde op efter orkanen, der især har ramt delstaten Texas hårdt.

De massive ødelæggelser efter orkanen vil kræve meget større midler end 5,9 milliarder dollar, men den indledende hjælpepakke vil sikre, at der er midler til de næste adskillige ugers oprydning og hjælpearbejde.

Republikanerne i Repræsentanternes Hus har tidligere signaleret, at de er villige til at reagere hurtigt for at få hjælp ud til de områder, der er hårdest ramt af Harvey.

Den anonyme embedsmand siger, at Trumps udkast vil blive sendt til Kongressen fredag. Sandsynligvis vil Senatet og Repræsentanternes Hus stemme om sagen næste uge.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er det sandsynligt, at de amerikanske skatteydere vil komme til at stå over for en regning på størrelse med den, der fulgte efter orkanen Katrina i 2005.

Katrina, der hærgede syden i 2005, er ifølge Reuters den hidtil dyreste naturkatastrofe i USA's historie.

Arbejdet med at rydde op efter Katrina kostede omkring 110 milliarder dollar - 690 milliarder kroner. Superstormen Sandy i 2012 blev fulgt op af en redningspakke på sammenlagt 54 milliarder dollar.