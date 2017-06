Trump beder Højesteret om at genindføre indrejseforbud

- Vi har bedt Højesteret om at høre på denne vigtige sag og er overbeviste om, at præsident Trumps ordre er inden for hans magt til at holde nationen sikker og beskytte vores samfund mod terror, siger justitsministerens talskvinde, Sarah Isgur Flores.

- Præsidenten er ikke forpligtet til at lukke folk ind fra lande, der sponsorer eller skjuler terrorister, før han har fastslået, om de kan blive godkendt og ikke udgør en sikkerhedsrisiko for USA.

Som noget af det første efter sin tiltræden som præsident underskrev Trump et dekret rettet mod borgere fra syv lande. Fælles for landene er, at befolkningerne er overvejende muslimske.

Hurtigt blev dekretet blokeret af en føderal dommer.

Det resulterede i, at Trumps folk fjernede Irak fra listen og reviderede forbuddet en smule. Men også den nye version blev suspenderet.

Landene omfatter Syrien, Libyen, Somalia, Sudan, Iran og Yemen.

Den amerikanske justitsminister, Jeff Sessions, siger, at indrejseforbuddet skal beskytte USA mod terrorangreb.