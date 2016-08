Artiklen: Trump bebuder "vigtig" tale om et af sine yndlingsemner

Trump bebuder "vigtig" tale om et af sine yndlingsemner

I et tweet sent søndag oplyser den republikanske præsidentkandidat, at han onsdag i Phoenix, Arizona vil holde en "vigtig" tale. Emnet er ulovlig indvandring. Det skriver flere internationale medier.

Donald Trump vil denne uge muligvis gøre det helt klart for de amerikanske vælgere, hvordan han vil gribe problemet med illegale indvandrere an, hvis han bliver valgt som præsident.

Meldingen kommer ifølge New York Times, efter flere dages spekulationer om, at Trump måske er ved at distancere sig fra sin hårde linje på det punkt.

Ud over et løfte om at bygge mur på grænsen mellem USA og Mexico har Trump sagt, at de 11 millioner mennesker, der opholder sig ulovligt i USA, vil blive deporteret, hvis han bliver præsident. Om nødvendigt skal der bruges fysisk magt i udvisninger.

Trumps tale om ulovlig immigration skulle egentlig have fundet sted i forrige uge. Men den blev udskudt. Ifølge nyhedsbureauet AP fordi Trump og hans valghold muligvis var uenige om, hvad han konkret skulle spille ud med i talen.

Ifølge AP har der i kampagnestaben været debat om holdningen til immigranter, der, med undtagelse af at have overtrådt opholdsreglerne, ikke har overtrådt amerikansk lov.

Trumps skiftende holdninger har ikke gjort det nemt for hans støtter at redegøre for, hvor han egentlig står henne i flere vigtige spørgsmål.

Forvirringen blev udstillet på tværs af søndagens nyhedsudsendelser i USA.

Her var ingen af Trumps folk, med vicepræsidentkandidat Mike Pence som den mest prominente, i stand til at sige, om Trump holder fast ved eller går bort fra et centralt løfte om magtanvendelse i forbindelse med udvisning af ulovlige indvandrere.

På et spørgsmål om, hvorvidt det forslag om magtanvendelse - "deportation force" -, som Trump fremlagde i november, stadig gælder, var Mike Pence uklar i sit svar:

- Tja, det du hørte ham foreslå der, på sin sædvanlige ligefremme og amerikanske måde, var en mekanisme. Ikke en politik, sagde Trumps "running mate".