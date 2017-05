Trump bad embedsmænd om hjælp til at begrave Rusland-sag

Den amerikanske præsident, Donald Trump, opfordrede i marts to af USA's mest magtfulde efterretningsfolk til offentligt at benægte, at Trump-lejren samarbejdede med Rusland i forbindelse med præsidentvalget i 2016.

De to magtfulde efterretningsfolk var henholdsvis chef for USA's nationale efterretningstjeneste Dan Coats og chef for sikkerhedsagenturet NSA Michael Rogers.

Det skriver avisen Washington Post. Avisen citerer to nuværende og to tidligere embedsmænd. Kilderne har ønsket at være anonyme.

De nægtede begge at følge Trumps anbefaling, som de følte var upassende, skriver Washington Post.

Trump bad de to efterretningschefer om hjælp, efter at daværende FBI-chef James Comey havde givet vidneforklaring foran efterretningskomitéen i Repræsentanternes Hus.

Comeys vidneudsagn blev givet 20. marts.

Her sagde Comey, at FBI efterforskede "alle tråde mellem individer, der er associeret med Trump-lejren og den russiske regering. Og hvorvidt der var nogen koordination mellem lejren og Rusland."

Trumps samtale med NSA-chef Rogers blev ifølge Washington Posts kilder dokumenteret i et internt memo.

Memoet blev skrevet af en højtstående embedsmand i NSA.

Ifølge Washington Post står det ikke klart, om der findes et lignende memo fra Dan Coats' samtale med præsidenten.

Trumps samtale med Coats fandt sted på et andet tidspunkt end samtalen med Rogers.

Donald Trump er i forvejen presset i sagen om Ruslands angivelige indblanding i valget.

Efter at præsidenten fyrede James Comey som FBI-chef, har han været beskyldt for at forsøge at forhindre FBI i at efterforske sagen.

Trump begrundede først fyringen med, at Comey havde mistet tilliden fra de mange tusinde ansatte i USA's forbundspoliti.

Det har FBI's fungerende chef, Andrew McCabe, pure afvist.

USA's justitsministerium har siden fyringen udpeget en særlig undersøgelsesdommer. Han skal efterforske, om der var forbindelser mellem Trump-kampagnen og Rusland under valgkampen i 2016.