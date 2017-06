Trump annullerer dele af Obamas historiske Cuba-aftale

- Vi vil ikke længere være tavse over for kommunismens undertrykkende ansigt, siger Trump til tilhængere i storbyen Miami, Florida.

Det var ventet, at den amerikanske præsident ville gøre op med Cuba-politikken. Han vil i stedet have strammere regler for amerikanere, der rejser til Cuba.

Den nye politik vil også forbyde stort set alle handler mellem amerikanske virksomheder og cubanske selskaber kontrolleret af militæret.

Det oplyste kilder fra Det Hvide Hus tidligere fredag. Donald Trump har også under sin valgkamp lovet at stramme kursen over for Cuba.

Barack Obamas diplomatiske opblødning over for den kommunistiske østat i 2015 blev anset som historisk.

Det er dog ikke alle dele af aftalen, der vil blive droppet. Trump har besluttet at holde fast i nogle tiltag. For eksempel har han ingen planer om at lukke ambassaden i Havana, lyder det.

Han vil angiveligt heller ikke bryde de diplomatiske forbindelser, der blev etableret efter mere end fem årtiers fjendskab mellem landene.

Den strammere kurs over for Cuba skyldes, at den nye administration er bekymret for menneskerettighederne i landet.

Ifølge Donald Trumps talsmænd har Barack Obamas lempelser ikke forbedret den politiske frihed i Cuba. De har blot foret regeringens lommer, mener Trumps lejr.

Samtidig vil USA med den nye kurs holde døren åben for Cuba, hvis landet gennemfører demokratiske reformer, der baner vejen for frie valg.