Trump ankommet til indsættelsesfest i Washington

Donald Trump ankom sammen med sin familie til regeringshovedstaden i et af militærets fly.

Donald Trump ankom torsdag eftermiddag (dansk tid) til Washington forud for sin indsættelse i præsidentembedet fredag. Trump, der kom fra New York, ankom til tre dage med festligheder i den amerikanske regeringshovedstad i et af militærets fly sammen med sin familie.

Der ventes at komme hundredtusinder af mennesker til Washington for at overvære indsættelsen af Trump, og mange tusinde var allerede tidligt torsdag samlet ved en offentlig koncert ved Lincoln Mindemonument, oplyser CNN.

Den offentlige koncert, der blev indledt klokken 10.35 (klokken 16:35 dansk tid), omfattede marchorkestre fra Washingtons brandvæsen, lokale skoler, kor og tamburmajorer.

Omkring klokken 15:30 (21:30 dansk tid) vil Trump og den kommende vicepræsident, Mike Pence, deltage i en ceremoni på Arlingtons Nationale Kirkegård, hvor nationens veteraner bliver mindet og æret.

Derefter vil Trump tale under den anden del af den offentlige koncert ved Lincoln monumentet. Talen har titlen "Make America Great Again! Welcome Celebration."

Ved begivenheden, som bliver transmitteret direkte til en række tv-stationer, vil blive præget af country stjernerne Toby Keith og Lee Greenwood, Et kæmpemæssigt fyrværkeri vil oplyse himmelen over Kongressen og The Mall sidst på aftenen.

Trump ventes at tilbringe natten til fredag i Blair House, som er den amerikanske præsidents gæsteresidens - tæt på Det Hvide Hus.

Den kommende præsident bliver taget i ed fredag klokken 12:00 (klokken 18:00 dansk tid).

Edsaflæggelsen er en del af en ceremoni, som markerer den fredelige magtoverdragelse på trapperne foran Kongresbygningen eller Capitol.

Ceremonien bliver fulgt på med en parade ned ad Pennsylvania Avenue og en række indsættelsesballer