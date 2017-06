Trump anklages for at modtage millioner som præsident

Donald Trump anklages for at have taget imod millioner af dollar i betaling fra udenlandske regeringer, mens han har siddet i Det Hvide Hus.

Det skriver avisen The Washington Post.

Statsadvokaterne i Maryland og District of Columbia planlægger at sagsøge USA's præsident, Donald Trump, i den første sag af sin slags.

Præsidenten skal ifølge statsadvokaterne have overtrådt antikorruptionsparagraffer i den amerikanske forfatning.

Derudover mener anklagerne, at han har brudt sit løfte om at holde sine offentlige og private interesser separat. Det skriver The Washington Post.

Forretningsmanden Trump har overladt den daglige styring af sit ejendomsimperium til sine to voksne sønner, efter at han i januar flyttede ind i Det Hvide Hus.

Ifølge The Washington Post modtager han ofte underretninger om sine virksomheder, som han ikke har solgt, sådan som mange mente, han burde, for at undgå interessekonflikter, skriver nyhedsbureauet AFP.

Et hotel, som Donald Trump åbnede i 2016, spiller en central rolle i sagen.

Det ligger nær præsidentens embedsbolig, Det Hvide Hus, og udenlandske regeringer skal flere gange have valgt netop Trumps hotel over andre i området, skriver The Washington Post.

Hotellet skader derfor ifølge anklagerne de konkurrerende hoteller i deres jurisdiktioner.

- Vi anlægger sagen, fordi præsidenten ikke har taget tilstrækkelige skridt for at separere sig selv fra sine forretningsinteresser, siger statsadvokat Karl Racine fra District of Columbia til The Washington Post.

I januar anlagde organisationen Citizens for Responsibility and Ethics (CREW) en lignende sag. Denne sag adskiller sig dog, fordi det er første gang, en regeringsenhed anlægger sådan en sag, skriver avisen.

Donald Trump har ifølge nyhedsbureauet dpa kaldt CREW-søgsmålet for "fuldstændigt grundløst".

Inden sagen kan gå videre, skal en føderal dommer godkende den.