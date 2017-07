Trump anklager Kina for at sidde på hænderne i koreakonflikt

- Jeg er meget skuffet over Kina, skriver præsidenten blandt andet i et tweet natten til søndag dansk tid.

USA's præsident, Donald Trump, beskylder Kina for at være passiv over for Nordkorea, der den seneste tid har testet flere interkontinentale ballistiske missiler.

- Vores tåbelige tidligere ledere har tilladt dem (kineserne, red.) at tjene hundredvis af milliarder dollar på handel om året, tilføjer præsidenten.

Nordkorea testede lørdag lokal tid endnu et ballistisk missil.

Testene er et led i Nordkoreas bestræbelser på at udvikle et våbensystem, der kan nå det amerikanske fastland med et atomsprænghoved.

- De (kineserne, red.) har intet gjort for os i forhold til Nordkorea, kun snak. Vi vil ikke lade det fortsætte. Kina kunne nemt have løst problemet, skriver præsidenten i et opfølgende tweet.

Adskillige FN-resolutioner og sanktioner har ikke stoppet Nordkorea, der den seneste tid har optrappet antallet af våbentest.

Missilet, der blev affyret lørdag, var en mere avanceret type end det ballistiske missil, der blev testet på USA's uafhængighedsdag, 4. juli.

Det oplyste det sydkoreanske militær umiddelbart efter affyringen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge Nordkorea er styret nu i stand til at nå flere storbyer på det amerikanske fastland med et ballistisk missil.

Fredag aften lokal tid kunne Donald Trumps talsmand oplyse, at præsidenten vil underskrive et lovforslag om at indføre nye sanktioner mod Nordkorea.

De nye sanktioner skulle ud over Nordkorea indføres over for Iran og Rusland.

Ligesom Nordkorea ser Iran dog ikke ud til at lade sig påvirke af USA's stramninger.

Iran vil således fortsætte arbejdet på et missilprogram trods udsigten til nye sanktioner.

Det oplyste en talsmand for det iranske udenrigsministerium lørdag.