Trump anklager Iran for at bryde atomaftales ånd

Denne gang siger Trump, at Iran bryder "aftalens ånd". Udtalelserne falder, få uger før at præsidenten skal beslutte sig for, om aftalen skal rives i stykker.

- Iranaftalen er en af de værste aftaler, jeg nogensinde har set. Som minimum bliver aftalens ånd slet ikke overholdt, siger præsidenten.

Han mener, at aftalen er uretfærdig over for USA.

- Iranaftalen er ikke en fair aftale for dette land. Det er en aftale, der aldrig skulle have været lavet, siger Trump.

USA gik torsdag med til at fortsætte med at undtage Iran for atomrelaterede sanktioner.

Men den amerikanske præsident lader Iran vide, at han er utilfreds med landet.

- Vi har ikke tænkt os at acceptere, hvad de gør ved vores land. De har blandet sig i så mange ting, og de har også forbrudt sig mod ånden i den aftale, siger Trump.

15. oktober skal Trump beslutte, hvorvidt han vil beholde eller skrotte aftalen med Iran. Kritikere frygter, at præsidenten vil rive aftalen i stykker, og at styret i Iran derefter kan bygge en atombombe.

På samme måde frygter kritikere, at en aflysning af aftalen vil sende et signal til Nordkorea om, at der ikke kan findes diplomatiske løsninger på den slags konflikter, så længe Donald Trump sidder ved roret.

Men Donald Trump vil ikke afsløre, om han allerede har truffet sin beslutning.

- I får at se, hvad jeg vil gøre, når vi når oktober, siger Trump.

Aftalen mellem Iran, USA og fem øvrige stormagter trådte i kraft i januar i 2016, hvor Iran lovede at reducere sit lager af uran og stoppe produktionen af plutonium til våben.

Til gengæld lovede de øvrige lande at ophæve sanktioner mod Iran.

Ud over USA er Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Kina og Rusland med i den historiske aftale med Iran.