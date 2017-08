Trump angriber Venezuela på pengepungen

I et præsidentielt dekret har han forbudt banker at indgå finansielle handler med regeringen i det sydamerikanske land. Det samme gælder det statsejede olieselskab PDVSA.

Det betyder, at der ikke må handles med gæld og kapital fra regeringen og olieselskabet. Samtidig må der ikke handles med obligationer udstedt af Venezuela, ligesom renter fra obligationerne ikke må udbetales.

Det oplyser Det Hvide Hus.

- Vi er vidne til en tyrans tragedie udspille sig for vores øjne, siger vicepræsident Mike Pence i en pressemeddelelse fra Det Hvide Hus.

I pressemeddelelsen henviser den amerikanske regering til oprettelsen af et forfatningsråd i Venezuela som et brud på de demokratiske regler i landet.

Rådet er sammensat efter et valg, der har mødt kritik fra oppositionen i landet og internationalt for at være manipuleret. Det har til opgave at ændre landets forfatning.

Valget var et hidtil klimaks på en politisk konflikt mellem Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, og landets parlament.

Konflikten stammer fra slutningen af marts. Her forsøgte Maduros støtter i højesteret at fratage parlamentet, hvor oppositionen har flertal, dens ret til at lovgive.

Da manøvren ikke lykkedes, erklærede præsidenten, at der vil blive afholdt valg til et forfatningsråd. Rådet skal omskrive forfatningen.

Valget blev boykottet af oppositionen. Rådet består derfor ifølge den britiske avis The Guardian langt overvejende af Maduro-støtter.

Landet har siden udskrivelsen af valget været plaget af uro og voldelige episoder.