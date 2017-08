Trump afviser fremstrakt hånd fra Venezuelas præsident

- Trump vil med glæde tale med Venezuelas leder, så snart demokrati er genindført i landet, hedder det i en erklæring fra præsidentboligens presseafdeling.

Afvisningen kommer, efter at Maduro torsdag fortalte om sit ønske om et telefonmøde.

- Donald Trump, her er min hånd, sagde han.

Maduro har fået kritik fra mange stats- og regeringsledere rundt om i verden for at indsætte et forfatningsråd, der har beføjelser til at regere hen over hovedet på landets parlament.

Mens parlamentet domineres af oppositionen, så er det modsatte tilfældet for det nye råd. Blandt de, der er blevet valgt som medlemmer, er præsidentens kone og søn.

Donald Trumps regering har indført sanktioner mod Maduro og nogle af hans nærmeste støtter. Trump har desuden omtalt Maduro som en diktator på grund af hans forsøg på at knuse oppositionen i Venezuela.

Tidligere fredag nævnte Trump ifølge Reuters, at han overvejede militære løsninger som reaktion på den eskalerende politiske og økonomiske krise i Venezuela.

Venezuelas forsvarsminister, general Vladimir Padrino, betegnede Trumps snak om militær indgriben som "galskab", skriver AP.

Den olierige nation plages ifølge flere medier af fattigdom og udbredt mangel på fødevarer, medicin og andre basisvarer.

Ifølge meddelelsen fra Det Hvide Hus har Trump siden sin indsættelse forsøgt at presse Maduro til at respektere Venezuelas forfatning, sørge for frie og retfærdige valg, løslade politiske fanger og sætte en stopper for brud på menneskerettigheder.

Maduro-regimet har nægtet af agere på den opfordring, skriver Det Hvide Hus i meddelelsen.