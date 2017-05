Trump afviser forsøg på at stoppe FBI-undersøgelse

USA's præsident, Donald Trump, benægter at have bedt den nu fyrede FBI-chef James Comey om at afslutte en undersøgelse af Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn.

Da Donald Trump bliver bedt om at uddybe, svarer han ifølge nyhedsbureauet dpa:

- Nej. Næste spørgsmål.

Ifølge avisen The New York Times skrev James Comey i et memo før sin fyring, at præsident Trump havde bedt ham afslutte undersøgelsen af Flynn.

Memoet er et af mange, som James Comey ifølge avisen skrev for at kunne dokumentere, at præsidenten udsatte ham for pres i forbindelse med FBI's undersøgelse af Ruslands indblanding i sidste års præsidentvalg.

Ordene skulle angiveligt være faldet på et møde mellem de to 14. februar, dagen efter at Michael Flynn var blevet fyret som national sikkerhedsrådgiver - under en måned efter sin tiltræden.

Onsdag udpegede vicejustitsminister Rod Rosenstein den tidligere FBI-chef Robert Mueller til at stå i spidsen for undersøgelserne af de russiske forsøg på at påvirke præsidentvalget.

Udnævnelsen fik hurtigt præsidenten til tasterne. På Twitter kaldte han udnævnelsen en "heksejagt".

- Jeg respekterer beslutningen, men det hele er et udtryk for en heksejagt, og der er intet samarbejde mellem mig selv og min stab - men jeg kan kun tale for mig selv - og russerne, siger Donald Trump på torsdagens pressemøde.

- Tro mig. Der er intet samarbejde. Rusland er fin, men om det er Rusland eller nogle andre, så ligger mine prioriteter - tro mig - i USA, siger Donald Trump.

Donald Trump gav under pressemødet i øvrigt udtryk for, at James Comey blev fyret, fordi han var upopulær.

I forbindelse med fyringen kaldte Trump den afgående FBI-chef en "blærerøv". Bemærkningen mødte stor modstand blandt Comeys tidligere ansatte.