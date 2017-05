Trump afviser at oplyse om samtaler i Det Hvide Hus optages

Donald Trump har antydet, at han ligger inde med optagelser af private samtaler med den afsatte FBI-direktør James Comey.

Det vil i så fald være en tilbagevenden til den praksis, der gjorde sig gældende under præsident Richard Nixon i 1970'erne, konstaterer The Telegraph.

I et tweet advarede Trump fredag den afsatte FBI-direktør om at gå til medierne med oplysninger efter sin fyring.

- James Comey må håbe, at der ikke findes "bånd" af vores samtaler, før han begynder at lække noget til pressen, skrev Trump.

Sean Spicer, der er talsmand for Det Hvide Hus, afviste på en pressebriefing i præsidentboligen fredag at oplyse, om samtaler i det skjulte bliver optaget.

Ifølge The Telegraph fik Spicer spørgsmålet tre gange. Men uden at give et entydigt svar.

- Jeg har talt med præsidenten. Præsidenten har ikke yderligere at tilføje om det (tweetet, red.), svarede Spicer.

Kilder har til The New York Times fortalt, at Trump under et middagsselskab i Det Hvide Hus den 27. januar spurgte James Comey, om han kunne forvente ubetinget loyalitet fra FBI-chefen.

Men det afviste Comey, oplyser de anonyme kilder til avisen. I stedet tilbød han præsidenten sin fulde "ærlighed".

På Fox News afviste Trump fredag at oplyse, om han har en båndoptagelse af samtalen med Comey.

- Jeg kan ikke tale om det. Jeg vil ikke tale om det. Alt jeg ønsker, er at Comey er ærlig. Og det håber jeg, han vil være.

Trump fortæller også, at det ikke ville have været et "dårligt spørgsmål" eller "upassende" at spørge Comey om hans loyalitet.

- Men jeg stillede ikke det spørgsmål, tilføjer han ifølge The Telegraph.

James Comey er "ikke bekymret over nogen båndoptagelser", som Trump måtte have af deres samtale, beretter medier.