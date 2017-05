Trump afventer udvidet Ruslands-undersøgelse med sindsro

- Jeg har sagt det mange gange. En undersøgelse vil bekræfte, hvad jeg allerede ved - at der ikke var noget samspil mellem min kampagnestab og nogen udenlandsk enhed, siger præsidenten i en pressemeddelelse.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, er overbevist om, at en udvidet undersøgelse af angivelig russisk indblanding i USA's præsidentvalg vil være spildte kræfter.

Donald Trump regner med, at undersøgelsen bliver afviklet hurtigt.

- Jeg ser frem til, at denne sag bliver afsluttet hurtigt. I mellemtiden vil jeg utrætteligt kæmpe for folket og de sager, som betyder mest for vores lands fremtid, siger præsident Trump.

Det amerikanske justitsministerium har onsdag aften lokal tid udpeget den tidligere FBI-chef Robert Mueller til at stå i spidsen for en omfattende undersøgelse af Ruslands forsøg på at påvirke USA's præsidentvalg i 2016.

En sådan undersøgelse har allerede været i gang, men Mueller bliver nu sat i spidsen som særlig anklager.

Han får dermed beføjelser til at udnævne folk, der skal hjælpe med efterforskningen. Desuden kan han rejse tiltale mod mistænkte.

Udnævnelsen kommer, efter at især præsident Donald Trumps politiske modstandere har krævet en uafhængig undersøgelse af Ruslands påståede forsøg på at påvirke præsidentvalget til fordel for Donald Trump.

Presset er blevet forstærket, efter at præsidenten i sidste uge fyrede James Comey som direktør for FBI, der tidligere stod i spidsen for undersøgelserne.