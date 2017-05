Trump advarer fyret FBI-chef mod at lække info til pressen

Comey bliver for eksempel advaret mod at gå til medierne med oplysninger efter sin fyring.

- James Comey må håbe, at der ikke findes "bånd" af vores samtaler, før han begynder at lække noget til pressen, skriver Trump på Twitter.

Præsidenten fyrede den tidligere FBI-chef via tv-nyhederne. Siden har Trump kaldt Comey for en "blærerøv". Det skete i et lænestolsinterview på NBC News torsdag.

Forløbet omkring Comeys fyring har været præget af usammenhængende forklaringer. Blandt andet lød det fra Trumps talskvinde Sarah Huckabee Sanders, at FBI's medarbejdere ikke længere havde tillid til Comey.

Men det er blevet modsagt af FBI's fungerende direktør, Andrew McCabe, i Senatet.

- Jeg kan fortælle jer, at direktør Comey nød bred støtte i FBI, og det gør han fortsat, sagde McCabe i en høring.

Mediernes dækning af sagen har fået Trump op i det røde felt. Han beskylder "The Fake Media" for at være på overarbejde fredag.

- Som en meget aktiv præsident med mange bolde i luften, er det ikke muligt for mine stedfortrædere at stå ved talerstolen og formidle med perfekt akkuratesse!

- Måske er den bedste løsning at aflyse alle fremtidige "pressebriefinger" og i stedet uddele skriftlige meddelelser for nøjagtighedens skyld??, skriver Trump på Twitter.

Præsidentens valg om at fyre Comey har udløst spekulationer om, hvorvidt en efterforskning af Ruslands mulige indblanding i det amerikanske valg er en årsag til Comeys afgang.

Torsdag slog Trump dog over for NBC fast, at forbundspolitiets efterforskning af mulig russisk indblanding skal fortsætte.

Præsidenten sagde samtidig, at James Comey både over telefonen og ved en middag har fortalt Trump, at han ikke blev undersøgt i sagen om Ruslands potentielle rolle ved valget.