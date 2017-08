Trump advarer Nordkorea: I bliver ramt af bål og brand

Udtalelsen faldt under en briefing i Bedminster, New Jersey, hvor Trump er på ferie.

Hans advarsel kommer, efter at en ny rapport viser, at Nordkorea har formået at fremstille et mindre atomsprænghoved, der kan affyres i et af landets missiler.

Washington Post skriver, at amerikanske efterretningsfolk i en ny hemmeligstemplet rapport vurderer, at nordkoreanerne allerede har nået dette afgørende skifte inden for landets atomvåbenprogram.

Unavngivne kilder siger til avisen, at USA's militære efterretningstjeneste er kommet frem til denne konklusion i sidste måned.

Frygten for, at den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, nu har atomvåben, er øget i takt med, at Nordkorea har foretaget to prøveaffyringer af langtrækkende missiler i sidste måned.