Trump accepterer efterretningsrapport om russisk cyberangreb

USA's kommende præsident, Donald Trump, accepterer de amerikanske efterretningstjenesters konklusion: At Rusland stod bag cyberangreb, der havde til formål at forstyrre valget i USA.

Der vil "måske blive grebet til handling" som svar, siger Priebus ifølge Reuters.

Trump "accepter den kendsgerning, at i dette særlige tilfælde var det enheder i Rusland", som stod bag cyberangreb på Det Demokratiske Partis organisation.

Priebus siger, at Trump planlægger at befale efterretningstjenesterne at komme med deres anbefalinger til et modsvar.

Afhængig af, hvad slags anbefalinger, de kommer med, så vil der "måske blive grebet til handling".

Trump kritiseres af både demokrater og republikanere for ikke klart at støtte efterretningstjenesternes konklusioner.

Han mødtes fredag med lederne for USA's efterretningstjenester. De har konkluderet, at det på højeste sted i Rusland er blevet besluttet at hacke Det Demokratiske Parti for at svække partiet ved valget i november.

Donald Trump beskrev mødet som konstruktivt.

Umiddelbart efter offentliggjorde efterretningstjenesterne en rapport, som fastslog, at Ruslands mål var at svække den demokratiske præsidentkandidat, Hillary Clinton.

- Vi vurderer yderligere, at Putin og den russiske regering udviklede en klar præference for kommende præsident Trump, hedder det i rapporten.

Trump betegnede samme dage i et tweet sagen om russiske hackere som "en heksejagt".