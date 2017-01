Det Hvide Hus' pressetalsmand, Sean Spicer, under sit første store pressemøde mandag. Foto: Reuters/Kevin Lamarque

Trump åben over for fælles operationer med Rusland mod IS

USA har en interesse i at bekæmpe Islamisk Stat i Syrien. Også sammen med Rusland siger talsmand.

Verden - 23. januar 2017 kl. 20:35 Af Ritzau

USA's præsident, Donald Trump, er åben over for at indlede fælles militære operationer med Rusland i Syrien for at bekæmpe Islamisk Stat (IS). Det siger pressetalsmanden i Det Hvide Hus, Sean Spicer, på sit første egentlige pressemøde, siden Trump blev indsat som præsident fredag.

- Hvis der er en måde, vi kan bekæmpe Islamisk Stat med et andet land, hvad enten det er Rusland eller andre, og vi har en fælles national interesse i det, vil vi selvfølgelig tage den, siger Spicer. Det gælder både et militært eller økonomisk samarbejde, siger talsmanden. Trump sagde inden sin tiltrædelse, at han vil bekæmpe Islamisk Stat "hurtigt". Men han har ikke oplyst i nærmere detaljer, hvilke planer han har for USA's militære engagement i Syrien og Irak. Spicer henviser på pressemødet mandag til USA's forsvarsministerium, Pentagon, hvis der er yderligere spørgsmål om et eventuelt samarbejde med Rusland i kampen mod IS.