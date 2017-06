Trump: Vi er under belejring men bliver større og stærkere

- Vi er under belejring. Men vi kommer ud på den anden side større, bedre og stærkere end nogensinde, siger præsidenten til støtter under et møde i Washington D.C ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Under høringen sagde tidligere FBI-direktør James Comey, at Trump og Det Hvide Hus har løjet.

En talskvinde i Det Hvide Hus afviser denne anklage.

- Jeg kan med sikkerhed sige, at præsidenten ikke er en løgner, og jeg er helt ærlig fornærmet over det spørgsmål, siger Sarah Huckabee Sanders under et pressemøde i Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet AFP.

Trump siger, at han forudser en decideret smædekampagne.

- De kommer til at lyve. De vil spænde ben, og de vil sprede deres had og deres fordomme. Vi vil ikke stoppe med at gøre det rigtige.

- Vi ved, hvordan man slås, og vi giver aldrig op, siger Trump.

Comey blev fyret af Trump tidligere på året.

Det skete, mens Comey ledte en undersøgelse af forbindelser mellem Trumps politiske hold under valgkampen og Rusland.