Trump: Undersøgelse af russisk indblanding i valg skader USA

Beslutningen om at udnævne en særlig anklager til at stå i spidsen for en omfattende undersøgelse af Ruslands indblanding i sidste års amerikanske præsidentvalg er skadelig for USA.

- Jeg mener, at det skader vores land forfærdeligt, fordi det viser, at vi er et splittet, forvirret og ikke-samlet land.

Det er tidligere FBI-chef Robert Mueller, der er udpeget af det amerikanske justitsministerium til at lede undersøgelsen.

Udnævnelsen kommer, efter at især præsident Donald Trumps politiske modstandere har krævet en uafhængig undersøgelse af Ruslands påståede forsøg på at påvirke præsidentvalget til fordel for Trump.

Presset er blevet forstærket, efter at præsidenten i sidste uge fyrede James Comey som direktør for FBI. Han stod tidligere i spidsen for undersøgelserne.

Donald Trump er kommet yderligere i søgelyset, efter at uddrag af James Comeys notater blev offentliggjort tirsdag.

Her fremgik det blandt andet, at Trump havde bedt James Comey om at indstille undersøgelserne af forbindelserne mellem den tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn og russiske embedsmænd.

Amerikanske efterretningstjenester har tidligere bekræftet, at Rusland forsøgte at påvirke valget.