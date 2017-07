Trump: Obamacare er en stor fed væmmelig løgn

Obamacare er "en stor, fed, væmmelig løgn", siger præsident Donald Trump dagen før, at Senatet i USA genoptager forsøget på at afskaffe tidligere præsident Barack Obamas sundhedsreform.

- Senatorerne har ikke gjort deres arbejde, siger han.

Han minder om, at republikanske politikere de sidste syv år har lovet at afskaffe og erstatte Obamacare.

Senatets republikanere har i to omgange måttet opgive forsøget på at stemme om at afskaffe Obamacare og erstatte den med deres egen sundhedsreform.

Republikanerne har 52 stemmer i Senatet med 100 medlemmer. Men flere republikanere har sagt, at de ikke kan stemme for reformen.

De deler sig i to grupper:

De ultrakonservative der mener, at republikanernes plan lader for meget af Obamacare overleve.

Den moderate gruppe mener, at den republikanske plan vil koste alt for mange mennesker deres sygesikring.

Kongressens budgetkontor, der er er et upartisk organ, har med de hidtidige republikanske planer konstateret, at det over de kommende år vil betyde, at over 32 millioner amerikanere vil miste deres sygesikring.

- Obamacare er brudt sammen, det er kollapset, siger Trump under arrangementet i Det Hvide Hus.

Det er det samme budskab, som han har haft, siden han blev præsident i januar.

Meningsmålinger viser, at Obamacare bliver stadig mere populær blandt amerikanerne, mens et flertal afviser det republikanske alternativ.

Under Obamacare skal amerikanerne stadig købe private sundhedsforsikringer. Men staten sætter regler for, at alle skal tegne en sundhedsforsikring, og staten regulerer markedet.

I Europa og Canada er sundhedsvæsnet i al væsentligt offentlig og finansieres gennem skatter.