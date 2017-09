Trump: Nye Nordkorea-sanktioner er kun et lille skridt

De seneste FN-sanktioner mod Nordkorea, som blev vedtaget af et enigt Sikkerhedsråd sent mandag aften, er kun "et meget lille skridt" og "intet imod, hvad der i sidste ende vil blive nødt til at ske".

Det siger USA's præsident, Donald Trump.

- Vi synes bare, at det er endnu et meget lille skridt, ikke nogen stor ting, siger præsidenten.

- De sanktioner er intet mod, hvad der i sidste ende vil blive nødt til at ske.

Han tilføjer, at han og udenrigsminister Rex Tillerson har drøftet de nye sanktioner, men at de ikke er sikre på, at de vil have en effekt.

I sit oprindelige udkast havde den amerikanske regering blandt andet foreslået, at der blev sat en total stopper for salg af råolie til Nordkorea.

Det forslag blev dog ifølge nyhedsbureauet Reuters fjernet fra teksten inden afstemningen i Sikkerhedsrådet sent mandag aften dansk tid.

Kina, der er Nordkoreas vigtigste allierede og suverænt største handelspartner, havde ifølge kilder i FN-systemet modsat sig forslaget om en olieembargo.

I stedet er der indført en begrænsning på Nordkoreas import af råolie, så den ikke overstiger de seneste 12 måneders import.

Desuden er der indført totalforbud mod at importere tekstiler fra Nordkorea. Alle lande forbydes også at udstede nye arbejdstilladelser til nordkoreanske gæstearbejdere.

Dermed håber Sikkerhedsrådet at svække to af Nordkoreas væsentligste kilder til at sikre sig udenlandsk valuta, skriver nyhedsbureauet AP.

USA måtte tage et forslag om en international indefrysning af det nordkoreanske regimes aktiver ud af den tekst, der kom til afstemning.

De nye sanktioner er en konsekvens af, at Nordkorea forrige søndag foretog sin sjette atomprøvesprængning.