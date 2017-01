Trump: Jeg har intet at gøre med Rusland

USA's kommende præsident afviser at have nogen relation til Rusland overhovedet. Det er det rene nonsens.

- Rusland har aldrig forsøgt at skaffe sig en klemme på mig. JEG HAR INTET AT GØRE MED RUSLAND - INGEN AFTALER, INGEN LÅN, INGENTING.

I et efterfølgende tweet skriver Trump:

- Jeg vinder et valg, en stor "bevægelse" er bekræftet, og skurkagtige modstandere forsøger at nedgøre vores sejr med FALSKE NYHEDER. Det er en sørgelig tilstand.

Det var CNN og New York Times, som natten til onsdag bragte historien om, at Trump skal være filmet af den russiske efterretningstjeneste FSB under et sexorgie på et hotel i Moskva i 2013.

Det var med henblik på at afpresse ham.

De amerikanske efterretningstjenester har i sidste uge fortalt Trump, at der cirkulerer disse oplysninger om ham.

- Rusland har lige sagt, at den ubekræftede rapport betalt for af politiske modstandere er komplet og totalt opdigt, det rene nonsens, skriver Trump i et tweet lidt tidligere.

Det var præsident Vladimir Putins talsmand, Dmitrij Peskov, som onsdag formiddag kaldte de opsigtsvækkende oplysninger for "totalt falske".

Trumps kommende stabschef, Reince Priebus, omtaler det på Twitter som "totalt svineri".